Раскрыто, как Иран может нанести катастрофический удар США

Иран может уничтожить американский корабль, применив для этого новые китайские гиперзвуковые ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удар по флоту США станет катастрофой для американского президента Дональда Трампа и его администрации.

У Ирана есть способ ответить достаточно больно на атаку США. Это удар противокорабельными ракетами. Проходила информация, что Иран закупил у Китая противокорабельные гиперзвуковые ракеты. Их никто никогда не применял в боевых условиях, поэтому сказать об их эффективности пока сложно. Но если они сработают и будет точно попадание, я уверен, что потеря одного из крупных кораблей американских, либо его уничтожение гарантировано. Это будет катастрофический удар по Трампу и его администрации, от которого он не сможет оправиться, — заявил он.

Военный эксперт отметил, что Тегеран может затопить танкеры в Амурском проливе. По его словам, это сведет экспорт нефти почти до нуля и создаст серьезные проблемы Вашингтону.

У Ирана есть возможность затопить пару танкеров в Амурском проливе и таким образом сократить экспорт нефти из Ближнего Востока практически до нуля, и тем самым создать серьезные проблемы не столько США, сколько европейцам и другим странам, которые поддерживают Вашингтон, — заключил он.

Ранее Кнутов заявил, что ответ Ирана может создать в Израиле экологическую катастрофу. По его словам, это произойдет, если Тегеран решит нанести удар по атомному центру в Негеве с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».