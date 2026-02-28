Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:52

Раскрыто, как Иран может нанести катастрофический удар США

Военэксперт Кнутов: Иран может уничтожить корабль США гиперзвуковой ракетой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран может уничтожить американский корабль, применив для этого новые китайские гиперзвуковые ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удар по флоту США станет катастрофой для американского президента Дональда Трампа и его администрации.

У Ирана есть способ ответить достаточно больно на атаку США. Это удар противокорабельными ракетами. Проходила информация, что Иран закупил у Китая противокорабельные гиперзвуковые ракеты. Их никто никогда не применял в боевых условиях, поэтому сказать об их эффективности пока сложно. Но если они сработают и будет точно попадание, я уверен, что потеря одного из крупных кораблей американских, либо его уничтожение гарантировано. Это будет катастрофический удар по Трампу и его администрации, от которого он не сможет оправиться, — заявил он.

Военный эксперт отметил, что Тегеран может затопить танкеры в Амурском проливе. По его словам, это сведет экспорт нефти почти до нуля и создаст серьезные проблемы Вашингтону.

У Ирана есть возможность затопить пару танкеров в Амурском проливе и таким образом сократить экспорт нефти из Ближнего Востока практически до нуля, и тем самым создать серьезные проблемы не столько США, сколько европейцам и другим странам, которые поддерживают Вашингтон, — заключил он.

Ранее Кнутов заявил, что ответ Ирана может создать в Израиле экологическую катастрофу. По его словам, это произойдет, если Тегеран решит нанести удар по атомному центру в Негеве с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

Иран
США
удары
танкеры
ракеты
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.