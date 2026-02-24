Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше

Россиян предупредили о пяти важных изменениях с 1 марта; источники сообщили, что танкерная война Европы с Россией на Балтике может принять жуткий поворот; стало известно, какие претензии президента Украины Владимира Зеленского обеспокоили Москву в 2022 году, — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какие нововведения ждут россиян с 1 марта

С 1 марта в России начнут действовать пять важных изменений, которые отразятся на финансовой сфере и повседневной жизни россиян. Они затронут выплаты пенсий, подписки на сервисы, выдачу микрозаймов, алименты, авиаперевозки и гостиничную индустрию.

Одно из ключевых изменений касается пенсионеров. Россияне, которым в феврале исполнится 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 19,2 тыс. рублей с учетом январской индексации. Такая же прибавка предусмотрена для пенсионеров, которым в феврале подтвердили первую группу инвалидности.

Еще одно нововведение связано с онлайн-сервисами. С 1 марта платформы не смогут списывать средства за подписки с привязанных банковских карт без согласия. Автоматические платежи признают незаконными, если карта была удалена, подписка отменена или сервис не предупредил клиента о продлении.

Третье изменение усложняет получение онлайн-микрозаймов: микрофинансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему по лицу и голосу. При личном обращении биометрия не потребуется.

Четвертое новшество касается авиаперевозок и отелей. Теперь электронный посадочный талон приравняют к бумажному. Также детально прописаны обязанности авиакомпаний при задержках рейсов. Полную предоплату за отель можно будет вернуть при отмене брони до дня заезда. Кроме того, заселиться можно будет, предъявив водительское удостоверение или через «Госуслуги».

Наконец, последнее изменение связано с расчетом единого детского пособия. Если нет судебного решения о взыскании алиментов, их размер будут считать исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год, а не федерального МРОТ.

В Финском заливе нашли «бомбу замедленного действия»

Балтийское море и Финский залив являются теснейшей точкой соприкосновения между Россией и враждебно настроенными странами Европы, считают аналитики. По их словам, годами в этом регионе ситуация медленно «закипает», что может привести к открытому столкновению.

Идея Европы легализовать откровенное пиратство в международных водах, разрешив захват танкеров, которые вывозят российскую нефть из портов Приморска и Усть-Луги, грозит не только политической катастрофой, предупреждают инсайдеры.

Так, активисты Greenpeace рассчитали: крушение танкера с нефтью в Финском заливе приведет к катастрофе, которая затронет не менее 100 тыс. жителей прибрежных зон, водозаборы Санкт-Петербурга и уникальные природные заповедники. И такая ситуация совершенно не исключена в случае, если какой-то европейский флот «не рассчитает сил» при захвате танкера с российской нефтью или вступит в противостояние с прикрывающими танкеры кораблями ВМФ РФ.

По мнению аналитиков, Европа «обезумела» в своей антироссийской риторике, и теперь в Финском заливе заложена «бомба замедленного действия».

«Подробный доклад с моделированием течений — не просто забота о природе. Это жесткая информационная атака на бюрократов ЕС. Инсайдеры видят здесь глубокий политический тупик. Альтернативная логистика — объективная реальность санкционного рынка. И Европа оказалась в ловушке собственной нерешительности: начать массовые аресты танкеров на Балтике они боятся, так как это взвинтит цены на сырье и вызовет юридический хаос. Но случись реальная авария, оплачивать многомиллиардную ликвидацию ущерба придется самим европейцам, ведь классической страховки там нет», — указывает Telegram-канал «Конспиролог #1».

Эксперты уточнили, что риски понятны всем: пока Европа не может из-за санкций покупать российскую нефть, она вынуждена через третьи руки закупать топливо, доставляемое «теневым флотом», состоящим из старых судов, которые обходят ограничения и страховки. Снять санкции невозможно, но любая атака станет «рулеткой» для всей Балтики.

Зеленский претендовал на «ядерку» еще в 2022 году?

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении обзавестись ядерным оружием стали одним из ключевых факторов, сделавших военную операцию неизбежной, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что к 2022 году Киев фактически демонтировал основы собственной государственности, заложенные в 90-х.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом. Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие ее международное признание в начале 1990-х годов», — отметила дипломат.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что противник РФ осознает пагубные последствия применения ядерного компонента, но не брезгует никакими средствами.

«Противник не брезгует никакими другими средствами. <…> Понимает, наверное, чем это может закончиться», — подчеркнул российский лидер.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность нанесения ударов по государствам, которые поставят Украине ядерное оружие. Так политик отреагировал на планы Великобритании и Франции предоставить такие вооружения ВСУ.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — подчеркнул Медведев.

Как сообщили в Службе внешней разведки РФ, Лондон и Париж стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — говорится в сообщении.

