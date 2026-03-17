17 марта 2026 в 12:05

Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти

Индонезия заявила о готовности к поставкам российской нефти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Индонезия готова закупать у России нефть после смягчения санкций США, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия. По его словам, которые передает РИА Новости, главное для страны — наличие товара и его рыночная цена.

Возможны все страны. Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет <…> Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями, — заявил Лахадалия.

По словам представителя правительства, Индонезия не ограничивается сотрудничеством с одним поставщиком и рассматривает разные варианты в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что возможность приобретения российской нефти изучается в свете изменения мировых экономических условий и возможного снятия ограничений на поставки.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен контролировать рост цен на нефть, чтобы лишить Россию возможности увеличить доходы. Он также отметил, что после завершения ближневосточного конфликта и стабилизации рынка планируется вернуться к санкциям против российской нефтяной отрасли.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

