17 марта 2026 в 05:20

Названы регионы с допвыплатами до 300 тыс. рублей за рождение детей

Панеш: в Ярославле молодым семьям с тремя детьми выплачивают 300 тыс. рублей

Молодые родители из Ярославля, не достигшие возраста 35 лет, получают выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего ребенка, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, информацию о полагающихся семьям субсидиях можно найти на портале «Госуслуги».

Каждый регион сам определяет, какие дополнительные меры поддержки семьям вводить, исходя из своего бюджета и демографической ситуации. Например, в Ярославской области в 2026 году ввели новые выплаты для молодых родителей. Если мама родила первенца до 25 лет, семья получает 200 тыс. рублей. За второго ребенка до достижения матерью 27 лет — еще 200 тыс. рублей, за третьего ребенка и при достижении матерью 29 лет — тоже 200 тыс. рублей. Кроме того, если обоим родителям нет 35 лет, при рождении третьего или последующего малыша выплачивают 300 тыс. рублей, — поделился Панеш.

Он добавил, что в Московской области при рождении первого ребенка выплачивают 20 тыс. рублей, за второго — 40 тыс. рублей, а за третьего и последующих — 60 тыс. рублей. Во Владимирской области, по словам депутата, размер выплаты зависит от очередности: за второго малыша дают 6802 рубля, за третьего и каждого последующего — 13 595 рублей. За двойню, как отметил парламентарий, в регионе платят 22 648 рублей, а за тройню — 165 384 рубля.

Узнать о положенных выплатах можно несколькими способами. Самый простой — зайти на портал «Госуслуги». В личном кабинете есть раздел с социальными выплатами, где система подскажет, какие меры поддержки доступны в вашем регионе с учетом возраста детей и доходов семьи. Второй способ — обратиться в местное отделение социальной защиты населения или МФЦ. Там обязаны проконсультировать по всем региональным программам. Полезно также зайти на официальный сайт администрации своего региона или Министерства социальной политики, — указал Панеш.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить изменения в законодательстве для поддержки многодетных семей. По его словам, пособия должны предоставляться даже при незначительном увеличении доходов. Глава правительства подчеркнул важность оперативной корректировки правовых актов.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Ленобластью
Россиянам рассказали о рисках работы с нейросетями
В России могут изменить соотношение долга и процентов в платеже по ипотеке
В Госдуме объяснили, почему опасно пользоваться VPN
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 марта
Ветеринар назвал важный нюанс в кормлении домашних животных
«Мы не боимся»: Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана
Названы регионы с допвыплатами до 300 тыс. рублей за рождение детей
Мерц и Макрон поругались из-за позиции по Ирану
Американский генерал в пьяном виде опозорился в Киеве
Мощнейшая с начала года атака ВСУ на Москву: последние новости 17 марта
Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки
Украинский дипломат взял для фотографии продырявленный флаг Венгрии
Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова
Стало известно о ракетном ударе по посольству США в Ираке
Раскрыто, как новый лидер Ирана избежал гибели 28 февраля
Стубб дал совет членам НАТО после предупреждения Трампа
Врач раскрыл, как избавиться от апноэ и чем оно опасно
Одна из стран может отменить визы для российских туристов
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

