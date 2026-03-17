Названы регионы с допвыплатами до 300 тыс. рублей за рождение детей

Молодые родители из Ярославля, не достигшие возраста 35 лет, получают выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего ребенка, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, информацию о полагающихся семьям субсидиях можно найти на портале «Госуслуги».

Каждый регион сам определяет, какие дополнительные меры поддержки семьям вводить, исходя из своего бюджета и демографической ситуации. Например, в Ярославской области в 2026 году ввели новые выплаты для молодых родителей. Если мама родила первенца до 25 лет, семья получает 200 тыс. рублей. За второго ребенка до достижения матерью 27 лет — еще 200 тыс. рублей, за третьего ребенка и при достижении матерью 29 лет — тоже 200 тыс. рублей. Кроме того, если обоим родителям нет 35 лет, при рождении третьего или последующего малыша выплачивают 300 тыс. рублей, — поделился Панеш.

Он добавил, что в Московской области при рождении первого ребенка выплачивают 20 тыс. рублей, за второго — 40 тыс. рублей, а за третьего и последующих — 60 тыс. рублей. Во Владимирской области, по словам депутата, размер выплаты зависит от очередности: за второго малыша дают 6802 рубля, за третьего и каждого последующего — 13 595 рублей. За двойню, как отметил парламентарий, в регионе платят 22 648 рублей, а за тройню — 165 384 рубля.

Узнать о положенных выплатах можно несколькими способами. Самый простой — зайти на портал «Госуслуги». В личном кабинете есть раздел с социальными выплатами, где система подскажет, какие меры поддержки доступны в вашем регионе с учетом возраста детей и доходов семьи. Второй способ — обратиться в местное отделение социальной защиты населения или МФЦ. Там обязаны проконсультировать по всем региональным программам. Полезно также зайти на официальный сайт администрации своего региона или Министерства социальной политики, — указал Панеш.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить изменения в законодательстве для поддержки многодетных семей. По его словам, пособия должны предоставляться даже при незначительном увеличении доходов. Глава правительства подчеркнул важность оперативной корректировки правовых актов.