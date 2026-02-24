Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:08

В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины

СВР: Британия и Франция хотят передать Киеву ядерное оружие как его разработку

Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания и Франция стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев, — говорится в сообщении.

В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.

СВР
ядерное оружие
Украина
Франция
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией
Пентагон раскрыл планы размещения оружия в космосе для «Золотого купола»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.