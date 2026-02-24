В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины

Великобритания и Франция стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев, — говорится в сообщении.

В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.