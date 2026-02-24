ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Тем не менее, по данным СВР, Париж и Лондон намерены осуществить задуманное и вооружить Киев.

Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, — подчеркнули в СВР.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил готовность к дискуссии о европейской системе ядерного сдерживания, подчеркнув при этом, что Германия не стремится к обретению собственного атомного оружия. Политик напомнил, что страна связана международными обязательствами, включая договор «2+4» и соглашение о нераспространении ядерного оружия.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.