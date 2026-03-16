16 марта 2026 в 16:09

Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива

Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Германии могли попытаться устроить мятеж в контексте конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение в социальной сети X высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал отказ ФРГ от участия в разблокировке Ормузского пролива.

Мятеж? — задался вопросом Дмитриев.

Ранее ключевые мировые державы отказались направлять свои военно-морские контингенты для патрулирования и охраны судов в Ормузском проливе в ответ на инициативу Вашингтона. В частности, о нежелании участвовать в предлагаемой США коалиции объявили Франция, Австралия, Китай и Япония. Великобритания также не проявила интереса к инициативе.

Как рассказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами. По словам дипломата, то, что наблюдается «в эти несколько дней, является следствием войны, которую США и сионистский режим навязали региону».

