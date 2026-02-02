Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 21:09

Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций

МИД: движение Берлина к ядерному оружию нарушит ряд международных обязательств

Фото: МО РФ
Любые действия Берлина, направленные на создание собственного ядерного оружия, будут нарушением международных обязательств, подчеркнули в МИД России. В ведомстве также отметили «неблагоприятную репутацию» ФРГ в вопросах нераспространения и напомнили о ключевых принципах государственности, закрепленных в Договоре «2+4».

Потенциальное движение Берлина в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы очевидным шагом в нарушение целого ряда международных обязательств. Причем не только в области нераспространения ядерного оружия, где у ФРГ уже весьма неприглядная «кредитная история» ввиду ее активного участия в одиозной практике «совместных ядерных миссий» НАТО, — говорится в ответах дипломатического ведомства.

В МИД России подчеркнули, что данный вопрос также напрямую затрагивает обязательства Берлина, вытекающие из фундаментального «Договора 2+4» 1990 года, который зафиксировал основы государственности объединенной Германии.

Ранее в МИД РФ заявили о серьезной обеспокоенности ростом напряженности в Арктическом регионе. Дипломаты напрямую связали эту тенденцию с действиями стран НАТО, которые, по их мнению, способствуют милитаризации высоких широт и привносят туда конфронтационные подходы.

