Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций

Любые действия Берлина, направленные на создание собственного ядерного оружия, будут нарушением международных обязательств, подчеркнули в МИД России. В ведомстве также отметили «неблагоприятную репутацию» ФРГ в вопросах нераспространения и напомнили о ключевых принципах государственности, закрепленных в Договоре «2+4».

Потенциальное движение Берлина в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы очевидным шагом в нарушение целого ряда международных обязательств. Причем не только в области нераспространения ядерного оружия, где у ФРГ уже весьма неприглядная «кредитная история» ввиду ее активного участия в одиозной практике «совместных ядерных миссий» НАТО, — говорится в ответах дипломатического ведомства.

В МИД России подчеркнули, что данный вопрос также напрямую затрагивает обязательства Берлина, вытекающие из фундаментального «Договора 2+4» 1990 года, который зафиксировал основы государственности объединенной Германии.

Ранее в МИД РФ заявили о серьезной обеспокоенности ростом напряженности в Арктическом регионе. Дипломаты напрямую связали эту тенденцию с действиями стран НАТО, которые, по их мнению, способствуют милитаризации высоких широт и привносят туда конфронтационные подходы.