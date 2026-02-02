В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике МИД России выразил озабоченность в связи с милитаризацией Западом Арктики

Россия серьезно обеспокоена растущей напряженностью в Арктическом регионе, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты убеждены, что это прямое следствие действий стран НАТО, которые способствуют милитаризации высоких широт и внедряют конфронтационные подходы.

Убеждены, что очевидный рост напряженности в Арктическом регионе — во многом прямое следствие действий Североатлантического альянса — как блока в целом, так и его отдельных государств-членов — по привнесению в Арктику конфронтационных и неоколониальных подходов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что РФ направила США предложения по устранению барьеров для возобновления полноценного партнерства. В дипломатическом ведомстве также выразили надежду, что действующая американская администрация не повторит курс прежнего президента страны Джо Байдена.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что нахождение иностранных военных на Украине совершенно неприемлемо. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только при условии, что его территория не станет плацдармом для угроз в адрес России.