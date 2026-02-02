Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 20:38

В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике

МИД России выразил озабоченность в связи с милитаризацией Западом Арктики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия серьезно обеспокоена растущей напряженностью в Арктическом регионе, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты убеждены, что это прямое следствие действий стран НАТО, которые способствуют милитаризации высоких широт и внедряют конфронтационные подходы.

Убеждены, что очевидный рост напряженности в Арктическом регионе — во многом прямое следствие действий Североатлантического альянса — как блока в целом, так и его отдельных государств-членов — по привнесению в Арктику конфронтационных и неоколониальных подходов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что РФ направила США предложения по устранению барьеров для возобновления полноценного партнерства. В дипломатическом ведомстве также выразили надежду, что действующая американская администрация не повторит курс прежнего президента страны Джо Байдена.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что нахождение иностранных военных на Украине совершенно неприемлемо. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только при условии, что его территория не станет плацдармом для угроз в адрес России.

МИД РФ
НАТО
Арктика
милитаризация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала Украине останки более 12 тыс. военных ВСУ
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби
В Сети появились тайные фото группы Дятлова
Труп женщины в диване: в Москве спустя 20 лет раскрыли убийство
В Москве могут начать досматривать смартфоны
«Сам решу»: в Польше пообещали Трампу Нобелевскую премию с одним условием
«Мороз-кусака»: метеоролог предупредил о предстоящих холодах в Москве
Беженец спас бойцов СВО, самолет упал под Орском, Долина: что будет дальше
ВСУ атаковали машину замглавы села в Белгородской области
Экс-муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.