Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:58

Эксперт оценил последствия данных СВР о планах Запада и Украины

Кортунов заявил о риске срыва планов после публикации данных СВР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Публикация данных Служба внешней разведки РФ о предполагаемых планах Великобритании и Франции передать ядерное оружие Украине может осложнить их реализацию, заявил эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в комментарии РИА Новости. По его словам, огласка подобных сведений способна повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Эксперт считает, что появление этой информации уже вызвало активную реакцию на Западе. По его мнению, публичное обсуждение может затруднить продвижение подобных инициатив.

Та шумиха, которая сейчас уже начинается на Западе вокруг заявления СВР, должна в какой-то степени если не приостановить, то замедлить реализацию такого рода планов. Поскольку такие планы были секретными и публичность может сыграть крайне отрицательную роль с точки зрения их воплощения. Это нарушение многих международных обязательств, которые взяли на себя и Париж, и Лондон, подрыв стратегической стабильности в мире. Конечно, это скандал и нарушение международного права, — сказал Кортунов.

Аналитик также выразил мнение, что ситуация негативно скажется на перспективах диалога между Москвой и Лондоном. При этом, по его оценке, отношения с Францией могут развиваться по разным сценариям, хотя рассчитывать на их быстрое улучшение не стоит.

С Парижем дело, мне кажется, обстоит немного по-другому, тут возможны варианты. Но каких-то особых надежд на диалог с Францией сейчас возлагать не следует, хотя бы потому, что [ президенту Франции Эммануэлю] Макрону осталось сидеть в кресле президента чуть больше года, — добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия. По ее словам, при появлении у Киева такой возможности «все встанет на свои места». Дипломат подчеркнула, что ЕС «создал монстра», который в итоге «сожрет их первыми».

СВР
ядерное оружие
Украина
разведка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.