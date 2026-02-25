Эксперт оценил последствия данных СВР о планах Запада и Украины

Публикация данных Служба внешней разведки РФ о предполагаемых планах Великобритании и Франции передать ядерное оружие Украине может осложнить их реализацию, заявил эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в комментарии РИА Новости. По его словам, огласка подобных сведений способна повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Эксперт считает, что появление этой информации уже вызвало активную реакцию на Западе. По его мнению, публичное обсуждение может затруднить продвижение подобных инициатив.

Та шумиха, которая сейчас уже начинается на Западе вокруг заявления СВР, должна в какой-то степени если не приостановить, то замедлить реализацию такого рода планов. Поскольку такие планы были секретными и публичность может сыграть крайне отрицательную роль с точки зрения их воплощения. Это нарушение многих международных обязательств, которые взяли на себя и Париж, и Лондон, подрыв стратегической стабильности в мире. Конечно, это скандал и нарушение международного права, — сказал Кортунов.

Аналитик также выразил мнение, что ситуация негативно скажется на перспективах диалога между Москвой и Лондоном. При этом, по его оценке, отношения с Францией могут развиваться по разным сценариям, хотя рассчитывать на их быстрое улучшение не стоит.

С Парижем дело, мне кажется, обстоит немного по-другому, тут возможны варианты. Но каких-то особых надежд на диалог с Францией сейчас возлагать не следует, хотя бы потому, что [ президенту Франции Эммануэлю] Макрону осталось сидеть в кресле президента чуть больше года, — добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия. По ее словам, при появлении у Киева такой возможности «все встанет на свои места». Дипломат подчеркнула, что ЕС «создал монстра», который в итоге «сожрет их первыми».