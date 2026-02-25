«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве Захарова: Украине для членства в ЕС не хватает ядерного оружия

Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, при появлении у Киева такой возможности «все встанет на свои места». Дипломат подчеркнула, что ЕС «создал монстра», который в итоге «сожрет их первыми».

Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, — так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места, — сказала она.

Захарова также отметила, что Украина утратит любые ограничители страха перед законом. Она предположила, что вместо просьб Киев позже просто станет нацеливать свое «предупреждение» на европейские структуры и запускать обратный отсчет.

Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил, — заключила она.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.