Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:40

Украина может получить ядерную бомбу от Великобритании

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой, заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение, пишет ТАСС.

Вместе с тем в СВР отметили, что в военных кругах стран Запада, в том числе Великобритании и Франции, все еще остаются здравомыслящие люди. Они понимают, что передача ядерного оружия грозит серьезными последствиями.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Дипломат подчеркнула, что любое участие Сеула в поставках вооружения разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова между тем подчеркнула, что европейские государства не прекращают поставки вооружений Киеву. По ее словам, ЕС следует по пути слияния военных возможностей Европы и Украины.

ядерное оружие
Великобритания
Франция
Украина
СВР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец отпраздновал день рождения на острове и исчез
Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе
В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.