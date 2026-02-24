Правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой, заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение, пишет ТАСС.

Вместе с тем в СВР отметили, что в военных кругах стран Запада, в том числе Великобритании и Франции, все еще остаются здравомыслящие люди. Они понимают, что передача ядерного оружия грозит серьезными последствиями.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Дипломат подчеркнула, что любое участие Сеула в поставках вооружения разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова между тем подчеркнула, что европейские государства не прекращают поставки вооружений Киеву. По ее словам, ЕС следует по пути слияния военных возможностей Европы и Украины.