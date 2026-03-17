17 марта 2026 в 12:11

«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк

В случае захвата американскими военными острова Харк иранские военные уничтожат все, считает преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. По его мнению, которое приводит ИС «Вести», Тегеран приложит усилия, чтобы помешать развертыванию войск США.

Иранцы будут просто-напросто выжигать там все. Если они поймут, что у американцев есть далеко идущие планы, — сказал Ибрагимов.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Ирана Эсмаил Хосейни заявил, что республика превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить. Он отметил, что противников Тегерана ждет сильное унижение.

До этого портал Axios сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает возможность захвата иранского острова Харк. Журналисты указали, что такое решение потребует высадки американских военных. Самого Трампа интересует идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут» Ирана и прекращение финансирования Тегерана, предполагают журналисты.

