Курортный регион насчитал 34 млрд рублей убытков из-за техногенного ЧП

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб окружающей среде от последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в 34,3 млрд рублей, сообщает ТАСС. Иск к компаниям-владельцам судов рассматривает арбитражный суд региона.

События привели к уничтожению объектов животного мира и среды их обитания на территории Анапского и Темрюкского районов, города Новороссийска. Зафиксировано, что в период с 19 декабря 2024 года по настоящее время найдены погибшими, а также в центрах реабилитации диких животных произошла гибель объектов животного мира, — заявила представитель министерства.

По ее словам, среди погибших животных есть как охотничьи ресурсы, так и виды, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края. Ущерб краснокнижным видам оценен в 92 млн рублей, охотничьим ресурсам — еще более чем в 1 млн рублей. В сумму иска также включены затраты на восстановление пляжей и ущерб особо охраняемой природной территории озеро Соленое, где площадь загрязнения мазутом достигла 1,3 тыс. квадратных метров.

Представитель Генпрокуратуры поддержал требования истца, заявив об их законности и обоснованности. Ответчики, в числе которых «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», с иском не согласны. Владелец танкера «Волгонефть-239» заявил ходатайство об изменении подсудности и приостановлении производства, а также оспаривает методику расчета ущерба. Суд отложил заседание на 17 марта.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о новых выбросах мазута на побережье Анапы. По данным ведомства, загрязнений не фиксировали более трех месяцев. В течение 2025 года на публичных пляжах провели масштабную очистку, включая просеивание песка и восстановление защитного вала.