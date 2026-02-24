Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:40

Курортный регион насчитал 34 млрд рублей убытков из-за техногенного ЧП

Минприроды Кубани оценило ущерб от крушения танкеров в 34,3 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб окружающей среде от последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в 34,3 млрд рублей, сообщает ТАСС. Иск к компаниям-владельцам судов рассматривает арбитражный суд региона.

События привели к уничтожению объектов животного мира и среды их обитания на территории Анапского и Темрюкского районов, города Новороссийска. Зафиксировано, что в период с 19 декабря 2024 года по настоящее время найдены погибшими, а также в центрах реабилитации диких животных произошла гибель объектов животного мира, — заявила представитель министерства.

По ее словам, среди погибших животных есть как охотничьи ресурсы, так и виды, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края. Ущерб краснокнижным видам оценен в 92 млн рублей, охотничьим ресурсам — еще более чем в 1 млн рублей. В сумму иска также включены затраты на восстановление пляжей и ущерб особо охраняемой природной территории озеро Соленое, где площадь загрязнения мазутом достигла 1,3 тыс. квадратных метров.

Представитель Генпрокуратуры поддержал требования истца, заявив об их законности и обоснованности. Ответчики, в числе которых «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», с иском не согласны. Владелец танкера «Волгонефть-239» заявил ходатайство об изменении подсудности и приостановлении производства, а также оспаривает методику расчета ущерба. Суд отложил заседание на 17 марта.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о новых выбросах мазута на побережье Анапы. По данным ведомства, загрязнений не фиксировали более трех месяцев. В течение 2025 года на публичных пляжах провели масштабную очистку, включая просеивание песка и восстановление защитного вала.

Краснодарский край
танкеры
аварии
курорты
мазут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.