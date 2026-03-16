16 марта 2026 в 18:22

Страшная авария унесла жизни двух человек на ростовской трассе

Авария в Ростовской области унесла жизни двух человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Еще два человека получили травмы.

Авария случилась в Неклиновском районе около 13:50. По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Kia Soul не справился с управлением на высокой скорости, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины.

Как уточнил командир ДПС МВД России по Ростовской области Павел Горбанев, водители обоих транспортных средств погибли на месте. В результате аварии также пострадали два пассажира автомобиля Omoda в возрасте 43 и 19 лет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно об аварии на автодороге, соединяющей Екатеринбург, Реж и Алапаевск. Столкновение двух транспортных средств привело к гибели трех граждан, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причины данного ДТП.

Ростовская область
ДТП
аварии
смерти
