05 мая 2026 в 18:59

Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая

Шалва Папуашвили Шалва Папуашвили Фото: РИА Новости
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что современный Евросоюз не мог бы существовать без великой победы над фашизмом, сообщает ТАСС. Он подчеркнул особую роль грузинских воинов, отметив, что в этой войне погибли 300 тыс. соотечественников. По словам политика, дипломаты ЕС должны осознать, что именно этот триумф заложил основы нынешней Европы.

Если бы не победа над фашизмом и если бы не вклад 300 тыс. погибших на войне грузин, никакого Евросоюза и Дня Европы бы не существовало, — заявил политик.

Он добавил, что без этого исторического события идеологический облик Европы был бы совершенно иным, учитывая цели фашистского режима.

Глава парламента подтвердил, что 9 мая намерен праздновать исключительно День Победы, который является неотъемлемой частью национальной истории. При этом дипломатические представители ЕС традиционно проводят в этот день собственные мероприятия, посвященные Дню Европы, дистанцируясь от чествования ветеранов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал своим моральным долгом посещение Москвы на День Победы. Политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.

Мир
Грузия
Евросоюз
нацизм
