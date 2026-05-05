В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит

В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит

Представители птицеводческого бизнеса выступили с инициативой ввести диапазон допустимых цен на куриные яйца категории С1. Этот механизм, напоминающий регулирование стоимости алкогольной продукции, предлагается применять как на этапе закупки товара ретейлерами, так и при его конечной продаже. О том, чем искусственная стабилизация грозит покупателям, как меняются цены сейчас и что будет с рынком — в материале NEWS.ru

Как производители хотят регулировать цены на яйца

Отраслевики предлагают установить так называемую ценовую вилку — минимальную и максимальную планку стоимости яиц категории С1. По их мнению, этот диапазон должен действовать на двух уровнях: при закупке продукта торговыми сетями у производителей и при розничной продаже конечным потребителям. По замыслу представителей птицеводческого бизнеса, эта мера позволит избежать демпинга со стороны ретейлеров и необоснованного повышения цен.

Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, что сбытовые сети нередко устанавливают на торгах стартовую цену ниже себестоимости производства. Производители вынуждены соглашаться на убыточные условия, чтобы не простаивать. Введение нижней границы закупочной цены защитит их от этой практики, а верхняя планка ограничит аппетиты продавцов в периоды ажиотажного спроса.

По сути, производители предлагают перенести на яичный рынок модель, которая уже работает в алкогольной отрасли, где государство зафиксировало минимальную розничную цену на водку и другой крепкий алкоголь. Разница заключается в том, что в данном случае идет речь о двустороннем коридоре — и для закупок, и для продажи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое категория яиц С1

Вся яичная продукция в России делится на пять категорий: С1 (первая), С2 (вторая), С3 (третья), СО (отборная) и СВ (высшая). Разница между ними определяется исключительно массой. Эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал NEWS.ru, что к категории С1 относят яйца весом от 55 до 64,9 грамма.

Сроки хранения товара зависят от температуры. При средних показателях (около 20 градусов) продукция С1 сохраняет свойства до 25 суток. В оптимальных условиях, необходимых для долгого складирования, этот срок может достигать 90 суток.

Как обстоит ситуация с производством яиц в России

В 2024-м в России произвели более 46,5 млрд яиц — на 0,3% меньше, чем годом ранее. Возник кризис, который многие помнят из-за резкого скачка цен, напомнил Белхароев. Ситуацию удалось стабилизировать за счет оперативного импорта продукции из Азербайджана и Турции. В 2025 году отрасль прибавила 4,3%, достигнув объема свыше 48,5 млрд штук.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что даст производителям возможное регулирование цен на яйца

Белхароев назвал предложение бизнеса о минимальной закупочной цене на яйца С1 вполне разумным. «Производителям невыгодно поддерживать высокий уровень производства летом. Спрос закономерно падает: люди уезжают отдыхать на дачные участки или в деревню. Реализация через торговые сети существенно снижается», — пояснил он. Если государство зафиксирует минимальную цену для категории С1, это автоматически стабилизирует стоимость и для остальных категорий, что сделает производство рентабельным, подчеркнул эксперт.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отметила в беседе с NEWS.ru, что сегодня рынок страдает от чрезмерной волатильности.

«С мая по сентябрь цена на продукт может снижаться примерно на 50%, что лишает производителя возможности компенсировать затраты на производство», — пояснила она. Установка ценовой вилки позволит в пиковые сезоны корректировать стоимость в соответствии со спросом, но при этом гарантирует производителю компенсацию расходов на выпуск и сбыт, сказала экономист.

Что будет с ценами на яйца

С начала 2026-го наблюдается разворот тренда по сравнению с прошлым годом: стоимость яиц пошла вверх. По оценкам экспертов, за первый квартал рост составил около 14%.

По словам Белхароева, после майских праздников спрос на яйца традиционно падает, но затраты производителей на перевозку, корма и электричество продолжают расти.

«С учетом того, что себестоимость постоянно повышается, а экономическая ситуация остается непростой, ждать серьезного летнего снижения цен на яйца вряд ли стоит», — заключил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Всё подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами

Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году

Новый ГОСТ на хлеб: что изменится с 1 апреля, как вырастут цены