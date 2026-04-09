Всё подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами

Бытовая химия, косметика и парфюмерия станут первыми категориями товаров, которых коснется проект о «российской полке», заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов. О том, что инициатива даст российскому покупателю и как скажется на ценах в ретейле, — в материале NEWS.ru..

Что такое «российская полка»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которых коснется проект о «российской полке», сказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

Закон о «российской полке», который введет минимальные квоты на размещение отечественных товаров в торговых сетях, должен был вступить в силу с 1 марта, но сроки перенесли на год. В настоящий момент проект проходит обязательную оценку регулирующего воздействия, после чего будет внесен для рассмотрения в правительство РФ.

Суть законопроекта заключается в прямой поддержке местных производителей и улучшении их рыночных позиций. Для этого розничным операторам будет предписано выделять под товары российского происхождения лучшие места на физических полках. Параллельно с этим маркетплейсам придется модифицировать свои системы, чтобы при поиске покупателем алгоритмы отдавали приоритет предложениям отечественных компаний.

Какую выгоду закон о «российской полке» принесет отечественным производителям

По словам доцента Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Казанцевой, проект о «российской полке» направлен на поддержку отечественных производителей. Согласно инициативе, торговые организации будут обязаны выделять минимальный объем полочного пространства для продукции российского производства.

«Отечественные товары должны размещаться в пределах так называемой золотой полки, то есть на уровне глаз покупателя (от 80 до 160 см от пола). Кроме того, на маркетплейсах такая продукция должна выводиться первой в результатах поисковых запросов», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что проект не затронет малый торговый бизнес, монобрендовые магазины и точки беспошлинной торговли.

Подобные инициативы — это распространенная мировая практика. Например, во Франции действует закон, обязывающий супермаркеты выделять специальные места для продукции местных фермеров, чтобы поддержать региональное сельское хозяйство.

Как «российская полка» скажется на ценах

Этот проект не является механизмом снижения цен — речь идет о перераспределении полочного пространства и покупательского трафика в пользу отечественных брендов, заявил в беседе с NEWS.ru управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Влияние на цены, скорее всего, будет косвенным и неоднозначным», — пояснил он.

Эксперт отметил, что напрямую закон не устанавливает ни предельных, ни льготных цен, а также не содержит механизмов принудительного удешевления продукции. Однако теоретически, если «полка» обеспечит стабильный спрос и лучшую загрузку мощностей, крупные производители смогут эффективнее распределять постоянные издержки и, возможно, частично снизят себестоимость единицы продукции, сказал Березнюк.

В то же время аналитик допустил другой сценарий: новые требования к выкладке, маркировке и учету долей могут привести к увеличению операционных расходов ретейла, часть которых традиционно закладывается в цену.

«Если подвести итог, влияние на конечную стоимость будет минимальным или вообще отсутствовать. „Российская полка“ — это прежде всего про позиционирование отечественных товаров в рознице, а не про скидки или какие-либо финансовые выгоды», — заключил Березнюк.

Читайте также:

Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют

Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит

До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м