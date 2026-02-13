Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют

С конца декабря 2025 года огурцы подорожали в России более чем на 50%. Средняя цена за килограмм достигла 317 рублей — это максимум с 2020-го. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку. В чем причины подорожания, когда огурцы подешевеют — в материале NEWS.ru.

Как выросли цены на огурцы

По данным Росстата, по состоянию на 9 февраля 2026 года килограмм огурцов в среднем стоил 333,3 рубля. За месяц цена выросла почти на 49%, за три месяца — более чем вдвое. При этом по сравнению с прошлым годом рост не столь значительный — на 8,3%, заявил в беседе с NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 317 рублей — это рекорд с 2020 года. Ни один другой товар из списка Росстата не вырос в цене так сильно.

Особенно ощутимо подорожание на Дальнем Востоке и в северных регионах. Например, на Чукотке килограмм огурцов обходится покупателям более чем в тысячу рублей — 1037 рублей. В Магаданской области цена приближается к 900 рублям (856), а на Камчатке перевалила за 600 (617 рублей за килограмм).

ФАС начала проверку крупнейших производителей тепличных овощей. «По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Почему огурцы резко выросли в цене

Если посмотреть на данные за последние пять лет, ноябрь — февраль традиционно дают прирост в цене около 105%, отметил Плугов.

«В 2026 году — 106,8%, то есть мы находимся в пределах обычного коридора. Для сравнения: год назад было 94,6%, а в 2023-м цены взлетели сразу на 163%», — напомнил собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, абсолютные цифры тревожат. Когда цена переваливает за 330 рублей и подбирается к 350, это уже не просто сезонные колебания, а серьезный удар по кошельку потребителя.

«Главный фактор роста цен на огурцы в январе и феврале — это сезонность. Зимой производство тепличных овощей объективно дорожает. Короткий световой день требует интенсивного досвечивания и обогрева, что закладывается в конечную стоимость продукции», — объяснил Плугов.

Динамика цен на огурцы и томаты в крупных торговых сетях характерна для пиковых значений зимнего сезона, но в годовом выражении — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — увеличение стоимости не превышает показателей общей инфляции, отметил в беседе с NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

При этом минимальные цены на огурцы и помидоры в торговых сетях фактически остались на прошлогоднем уровне — от 299,99 рубля за килограмм и от 197 соответственно.

«Ассортимент огурцов в зависимости от формата магазина включает от четырех до 25 различных сортов и видов, помидоров — от 10 до 39 позиций. Это позволяет покупателям выбирать из разных ценовых сегментов», — уточнил Богданов.

Сезонность — главный и ежегодно повторяющийся фактор в ситуации с огурцами, сказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«С середины декабря по февраль у тепличных огурцов естественный спад урожайности. В этот период овощи с открытого грунта уже заканчиваются, и весь необходимый объем приходится на теплицы», — объяснил он NEWS.ru.

Предложение падает, а спрос в предновогодний и зимний периоды остается высоким. Это классический механизм спрос — предложение, добавил эксперт.

Когда огурцы начнут дешеветь

По словам Плугова, в конце февраля начинается сезон и производство огурцов растет. Если смотреть на данные за последние пять лет, то цены обычно идут вниз с девятой недели года, то есть в самом начале календарной весны, сказал он.

В марте огурцов станет как минимум в полтора раза больше, чем в феврале. Цена упадет в среднем до 250 рублей за килограмм, подчеркнул эксперт. В апреле к крупным теплицам добавятся мелкие — фермеры и частники с пленочными парниками. Предложений станет еще больше, и цена опустится до 200 рублей. К концу мая огурцы подешевеют до 130–150, обнадежил Плугов.

По мере роста светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и обогрев теплиц начнут постепенно сокращаться, отметил Богданов. Вместе с ними станут снижаться цены на огурцы и томаты.

При этом прогнозы Плугова на долгосрочную перспективу менее оптимистичны. По его мнению, к нынешней цене в 333 рубля может добавиться подорожание электричества (составляет до половины себестоимости), будут расти расходы на логистику и зарплаты, а также общая инфляция.

«Даже если свет, например, подорожает всего на 10%, вместе с остальными расходами это сильно изменит цены. Если не удастся найти решение по сглаживанию ценовых сезонных пиков, то в феврале 2027 года стоимость огурцов будет совсем другой», — заключил он.

