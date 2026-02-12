Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:56

Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС

ФАС направила запросы производителям из-за резкого подорожания огурцов в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим поставщикам тепличных овощей в связи с сообщениями о подорожании огурцов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. ФАС анализирует полученную информацию и не исключает принятия мер.

В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, — говорится в сообщении.

Соответствующие запросы получили шесть компаний. Среди них фирмы, входящие в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

Ранее сообщалось, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза. Эксперты считают, что это следствие нормальной сезонной динамики, а не повод для тревоги. По их словам, аналогичная картина наблюдается каждый год. Так, к началу февраля килограмм огурцов стоил 317 рублей, что на 111% выше, чем в конце октября.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

