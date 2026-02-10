Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:08

Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы

Forbes: двукратный рост цен на огурцы в России назвали нормальным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза, что является нормальной сезонной динамикой, а не поводом для тревоги, заявили опрошенные Forbes эксперты. По их словам, аналогичная картина наблюдается каждый год.

К началу февраля килограмм огурцов достиг 317 рублей, что на 111% выше, чем в конце октября. Однако, как подчеркнул один из экспертов Дмитрий Леонов, в годовом выражении рост цен составил лишь 1,8%, что ниже инфляции и значительно меньше, чем в прошлом году.

Эксперты объяснили зимний скачок цен объективными причинами: в январе-феврале из-за короткого светового дня и морозов растет себестоимость тепличного производства, снижается урожайность, а товар быстрее портится при хранении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

огурцы
цены
Россия
подорожания
