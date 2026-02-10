В Госдуме нашли способ сдержать рост цен на продукты питания

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган Госкомцен. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

При подорожании продуктов чиновники должны не кивать на сезонность, а вводить меры госрегулирования цен. Мы настаиваем на ограничении торговых наценок и создании нового контрольного органа — Госкомцен. Этой зимой в магазинах появился новый деликатес — огурцы. Росстат отмечает подорожание за январь на 43%, в регионах цены доходят до 1 тыс. рублей за килограмм. В Минсельхозе говорят, что это обычная сезонная история. Той же причиной объясняли «золотую» картошку в прошлом году, в этом на их месте огурцы, которые стоят дороже мяса. А людям что делать? Смириться с тем, что они не могут позволить себе самые обычные продукты, — высказался Миронов.

Он добавил, что опыт соседних стран, в частности Белоруссии, показывает эффективность государственного контроля за ценообразованием. По его словам, следует законодательно обязать торговые сети предоставлять полки для продукции не только крупных агрохолдингов, но и местных производителей. Депутат подчеркнул, что это усилит конкуренцию и будет сдерживать цены.

У нас более 80% рынка тепличных огурцов занимают лишь несколько производителей. А не пора ли спросить, с чем связано их дружное повышение цен? Только ли с ростом затрат? Не пора ли узнать, какую накрутку на те же огурцы делают торговые сети? Если на хлеб наценки достигают 100%, как признает ФАС, то на огурцы маржа может быть еще выше. В соседней Белоруссии государство регулирует цены многих популярных товаров — на уровне как продавцов, так и производителей. Наша партия давно призывает правительство ввести госрегулирование цен и в России, — резюмировал Миронов.

