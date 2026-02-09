Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как изменятся цены на кофе из-за сокращения поставок зерен

Росчайкофе: цены на кофе возрастут, но не из-за сокращения поставок зерен

Цены на кофе в России возрастут, но это не будет напрямую связано со снижением объемов поставок зерен из Бразилии, заявил NEWS.ru генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он отметил, что формирование стоимости продукта зависит от целого комплекса внутренних факторов, а дефицита сырья на рынке нет.

Россия — крупнейший импортер бразильского кофе. Объем его поставок не влияет на стоимость продукта в магазинах или кофейнях. Дефицита кофе в РФ нет. Он в достаточном объеме завозится. Ценообразование зависит не только от стоимости сырья. На цену влияет много факторов, например стоимость переработки сырья, которая в основном сконцентрирована в России, упаковка. Мы, как производители, к розничным ценам прямого отношения не имеем, их устанавливает магазин, то есть он зарабатывает на перепродаже. Как он будет транслировать изменения входной цены от производителя к потребителю, это зависит уже от магазина. Если мы говорим о кофейнях, то там также входная цена кофе, скорее всего, с определенной вероятностью может увеличиться, — пояснил Чантурия.

По его словам, значительное влияние на себестоимость производства кофе в России оказывают постоянно растущие внутренние тарифы, налоги, а также цены на переработку и упаковку. Кроме того, он добавил, что в текущий момент на бизнес влияют инвестиции в оборудование для обязательной маркировки, которая стартует в июне 2026 года.

Себестоимость производства кофе включает в себя размер кредитных ресурсов, которые используют компани и процентные ставки, которые по ним платятся. Еще один элемент — это внедрение обязательной маркировки, которая начнется 1 июня 2026 года. И надо смотреть, как меняются тарифы в России, как меняются налоги. Они постоянно растут и так или иначе формируют себестоимость, отпускную цену у предприятий, — резюмировал Чантурия.

Ранее сообщалось, что атлантическая сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России. Согласно исследованиям 2025 года, цена на нее упала почти на треть — до 138 рублей за килограмм. Вслед за ней в списке числятся скумбрия и треска.

