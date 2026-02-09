Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год

Сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году

Атлантическая сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по исследованиям 2025 года, цена на нее упала почти на треть — до 138 рублей за килограмм, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Собеседники агентства отметили, что вслед за ней в списке числятся скумбрия и треска.

Селедка — самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска, — отметили источники.

Тихоокеанская сельдь при этом подешевела на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия сбавила в цене на 12,9%, до 270 рублей, стоимость атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей.

До этого стало известно, что российские рыбаки по итогам 2025 года добыли свыше 580 тыс. тонн тихоокеанской сельди, установив рекорд за всю историю наблюдений. Как уточнил глава Росрыболовства Илья Шестаков, объем добычи увеличился на 30% по сравнению с уровнем 2024 года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году, обойдя Китай и Турцию. Ее импорт составил 112 тыс. тонн продукции на $336 млн (почти 26 трлн рублей). В поставках преобладали крабовые палочки, икра мойвы, копченая салака и скумбрия, слабосоленая форель.

