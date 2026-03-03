Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026

Скумбрию превращаю в балдежный салат — полезный ужин с Омега-3. Про Оливье можно забыть

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — идеальное решение для полезного и быстрого ужина! Сочетание нежной копченой скумбрии, свежих овощей и яиц обеспечивает сытность и максимум пользы.

2 яйца отвариваю вкрутую, очищаю и нарезаю крупными дольками. 1 крупный огурец нарезаю тонкими полукольцами, 1/4 красной луковицы — лепестками. 100 г филе скумбрии горячего копчения разбираю на крупные волокна, удаляя все косточки. На большое блюдо выкладываю горсть салатных листьев, сверху красиво распределяю огурцы, лук, яйца и рыбу. Для заправки смешиваю 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и 1 ч. л. лимонного сока. Поливаю салат заправкой прямо перед подачей.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

