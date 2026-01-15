Российские рыбаки установили рекорд по вылову одного вида рыбы Росрыболовство: 2025 год стал рекордным для промысла тихоокеанской сельди

Российские рыбаки по итогам 2025 года добыли свыше 580 тыс. тонн тихоокеанской сельди, установив рекорд за всю историю наблюдений, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Объем добычи увеличился на 30% по сравнению с уровнем 2024 года.

Вылов тихоокеанской сельди опережает показатели 2024 года почти на 30%. Достигнут лучший показатель за всю историю промысла. В 2025 году на Дальнем Востоке добыто более 580 тыс. тонн этого вида, — сказал Шестаков.

Ранее стало известно, что японский ресторатор Киеси Кимура приобрел голубого тунца за 510,3 млн иен (253 млн рублей). Рыба весом 243 кг ушла с молотка на новогоднем рыбном аукционе в Токио. Отмечается, что рекордный по размерам тунец станет основой для уникальных суши и роллов, которые появятся в меню ресторанов Кимура. Цена каждого ролла установлена на уровне 500 иен (250 рублей).

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал сельдь самой популярной рыбой среди жителей России. Помимо этого, россияне предпочитают лососевые породы, а также треску, скумбрию и минтай.