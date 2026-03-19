19 марта 2026 в 19:31

Скумбрия по этому рецепту приводит в восторг: не нужно разделывать на филе, залил соусом — и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Скумбрия по этому рецепту приводит в восторг, поражая своей нежностью и насыщенным вкусом. Ее не нужно разделывать на филе, заливаете соусом — и в духовку! Рыба при запекании становится невероятно сочной.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежемороженые скумбрии, 2 луковицы, 2 моркови, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, сок половины лимона, соль, перец, паприка.

Рецепт: скумбрию разморозьте, выпотрошите, удалите голову и хвост, нарежьте на стейки толщиной 2-3 см. Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или соломкой. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите овощи ровным слоем. Сверху выложите стейки скумбрии.

В миске смешайте соевый соус, майонез, сметану, горчицу, лимонный сок, соль, перец и паприку. Залейте полученным соусом рыбу и овощи. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190°C духовке 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить цыбулячки — свиные рулетики с луковой начинкой.

Проверено редакцией
Как засолить селедку дома? Этот вариант получается вкуснее магазинной. Берем 1 кг сельди и не потрошим
Дарья Иванова
