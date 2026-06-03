ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 17:00

Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перцы по-гречески — это яркое, сочное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола. Оно получается очень легким, но сытным, и идеально подходит для летнего ужина или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 4 болгарских перца, 200 г творожного сыра, 100 г греческого йогурта, 1 помидор, 50 г маслин без косточек, соль, перец.

Рецепт: у перцев сделайте надрез вдоль, удалите семена. В миске смешайте сливочный сыр, йогурт, мелко нарезанный помидор, нарезанные маслины, соль и перец. Нафаршируйте перцы. Выложите перцы в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до мягкости перцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить перцы по-гречески и рекомендовала любителям пикантного вкуса добавить в начинку немного давленного чеснока.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-французски: без жарки, с запеченной корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Адвокат ответил, что может грозить обвиняемой в обмане блогеров турагенту
Общество
Адвокат ответил, что может грозить обвиняемой в обмане блогеров турагенту
«Они едят вашу жизнь»: Черниговская поделилась жизненным советом
Общество
«Они едят вашу жизнь»: Черниговская поделилась жизненным советом
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Семья и жизнь
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Курицу не мариную, опускаю в кляр — через 20 минут подаю золотистые полоски с хрустящей корочкой
Общество
Курицу не мариную, опускаю в кляр — через 20 минут подаю золотистые полоски с хрустящей корочкой
«Ширази» — персидский салат из свежих овощей: ускоряет метаболизм — находка для лета
Общество
«Ширази» — персидский салат из свежих овощей: ускоряет метаболизм — находка для лета
Общество
рецепты
ужины
перцы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.