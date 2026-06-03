Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов

Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов

Перцы по-гречески — это яркое, сочное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола. Оно получается очень легким, но сытным, и идеально подходит для летнего ужина или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 4 болгарских перца, 200 г творожного сыра, 100 г греческого йогурта, 1 помидор, 50 г маслин без косточек, соль, перец.

Рецепт: у перцев сделайте надрез вдоль, удалите семена. В миске смешайте сливочный сыр, йогурт, мелко нарезанный помидор, нарезанные маслины, соль и перец. Нафаршируйте перцы. Выложите перцы в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до мягкости перцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить перцы по-гречески и рекомендовала любителям пикантного вкуса добавить в начинку немного давленного чеснока.

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