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03 июня 2026 в 09:25

Какие могут быть котлеты: если вы приготовите скумбрию так, ее сметут быстрее мяса. Нежный маринад с горчицей

Фото: D-NEWS.ru
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Многие по привычке готовят на ужин котлеты или отбивные, забывая, что обычная скумбрия может получиться гораздо вкуснее. Этот рецепт давно стал любимчиком в нашей семье: минимум продуктов, простое приготовление и потрясающий результат.

Получается обалденная вкуснятина: сочная рыба с золотистой корочкой, ароматный лук и пикантный соус с чесноком и зернистой горчицей. Благодаря особой нарезке скумбрия раскрывается веером и выглядит по-настоящему празднично.

Для приготовления вам понадобится: скумбрия — 500 г, репчатый лук — 1 шт., сметана 15% — 1 ст. ложка, майонез — 1 ст. ложка, зернистая горчица — 1 ч. ложка, чеснок — 1 зубчик, соль — 1 ч. ложка, черный молотый перец — по вкусу.

Скумбрию очистите от внутренностей, удалите голову и хвост. Со стороны брюшка аккуратно вырежьте хребет, чтобы рыбу можно было раскрыть. Затем сделайте поперечные надрезы и разверните тушку веером. Лук нарежьте кольцами и выложите на дно формы для запекания. Сверху разместите рыбу спинкой вверх, слегка раскрывая каждый кусочек на бок.

Для соуса смешайте сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и зернистую горчицу. Обильно смажьте получившейся смесью всю поверхность рыбы. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут до аппетитной румяной корочки.

Проверено редакцией
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