Свежая и замороженная черника: 3 рецепта с темной королевой летнего леса

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Свежая и замороженная черника: 3 рецепта с темной королевой летнего леса

Свежая и замороженная черника: 3 рецепта с темной королевой летнего леса

Сочная лесная ягода способна превратить даже самое простое домашнее блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Свежая или замороженная черника одинаково хороша как в сытных горячих угощениях, так и в нежных десертах. Предлагаем три проверенных и необычных способа применить этот полезный даp природы на вашей кухне.

Финский открытый пирог Mustikkapiirakka на сметанной заливке

Этот традиционный скандинавский рецепт (его название по-русски читается как «Мустиккапииракка») отличается от привычной выпечки тем, что ягода запекается в нежнейшем сметанном креме с добавлением щепотки кардамона, который идеально раскрывает лесной аромат.

Ингредиенты: для теста понадобятся мука (пшеничная — 200 г), масло сливочное размягченное (100 г), сахар белый (80 г), яйцо крупное (1 шт.), разрыхлитель (1 ч. л.). Для начинки понадобятся черника свежая или замороженная (300 г), сметана жирностью 20% (200 г), сахар белый (70 г), яйцо (1 шт.), ванильный сахар (1 ч. л.), молотый кардамон (0,5 ч. л.).

Приготовление:

Размягченное масло растирают с сахаром, добавляют яйцо, муку и разрыхлитель. Замешивают мягкое тесто и распределяют его по форме, формируя высокие бортики. Для заливки венчиком взбивают сметану, яйцо, обычный и ванильный сахар, а также кардамон. На основу высыпают ягоды (замороженные размораживать не нужно), заливают сметанной смесью. Выпекают при 180C около 35–40 минут до золотистого края. Перед подачей полностью остужают.

Пищевая ценность (на 100 г): ~215 ккал | Белки: 4,1 г | Жиры: 10,8 г | Углеводы: 25,5 г.

Польза: черника содержит рекордное количество антоцианов, поддерживающих здоровье глаз и сосудов.

Пряный черничный чатни к сыру и мясу

Небанальный способ приготовить ягоду, добавив ей пикантности за счет бальзамического уксуса, свежего имбиря и семян горчицы. Такое блюдо изменит ваше представление о традиционных соусах.

Ингредиенты: понадобятся черника свежая или замороженная (300 г), лук красный (1 шт.), свежий имбирь натертый (1 ч. л.), уксус бальзамический (3 ст. л.), сахар коричневый (2 ст. л.), семена горчицы (1 ч. л.), масло оливковое (1 ст. л.), щепотка соли и свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

В сотейнике на оливковом масле пассеруют мелко нарезанный красный лук и натертый имбирь до мягкости. Добавляют семена горчицы, выдерживают на среднем огне полминуты до появления аромата. Засыпают ягоды, добавляют сахар, бальзамический уксус, соль и перец. Томят на медленном огне 15–20 минут, периодически помешивая, пока масса не загустеет. Подают охлажденным к сырной тарелке или запеченной птице.

Пищевая ценность (на 100 г): ~95 ккал | Белки: 1,2 г | Жиры: 2,3 г | Углеводы: 17,8 г.

Польза: свежий имбирь обладает выраженным противовоспалительным действием и подстегивает метаболизм.

Свежая и замороженная черника: 3 рецепта с темной королевой летнего леса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ленивые вареники с черничным соусом и цедрой лимона

Быстрый и питательный завтрак, в котором ягода выступает не просто украшением, а создает яркий контраст с нежной творожной текстурой.

Ингредиенты: понадобятся творог жирностью 5% или 9% (300 г), яйцо (1 шт.), мука рисовая или пшеничная (3 ст. л.), цедра лимона (1 ч. л.), черника свежая или замороженная (150 г), мед или сахар (2 ст. л.), масло сливочное для подачи (15 г).

Приготовление:

Творог перетирают с яйцом, цедрой лимона и 1 ст. л. сахара, добавляют муку и замешивают плотное тесто. Формируют небольшие шарики или колбаску, нарезанную на кусочки, и отваривают в кипящей воде 2–3 минуты после всплытия. Для соуса прогревают ягоды с оставшимся сахаром в сотейнике 3 минуты, пока они не пустят сок. Готовые вареники поливают растопленным сливочным маслом и горячим черничным соусом.

Пищевая ценность (на 100 г): ~145 ккал | Белки: 11,5 г | Жиры: 4,8 г | Углеводы: 14,2 г.

Польза: творог служит отличным источником легкоусвояемого белка и кальция для укрепления костей.

Разнообразный рецепт с черникой — это легкий способ порадовать близких оригинальными вкусовыми сочетаниями. Замороженные запасы позволяют готовить эти ароматные блюда круглый год, сохраняя всю пользу летнего леса.

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