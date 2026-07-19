Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 07:23

Больше никакой яичницы: 3 быстрых летних завтрака для бодрости и сил

Быстрый летний завтрак — рецепты на скорую руку: каши, йогурты и фрукты Быстрый летний завтрак — рецепты на скорую руку: каши, йогурты и фрукты Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Летнее утро создано для наслаждения, а не для долгого стояния у плиты. Идеальный быстрый летний завтрак должен заряжать энергией, не оставляя тяжести, чтобы весь день прошел на волне легкости. Ниже представлены три необычных варианта, которые помогут вкусно позавтракать и открыть привычные продукты с совершенно новой стороны.

Пшенная каша на кокосовом молоке с карамелизированным персиком

Обычно пшено ассоциируется с долгим варением, но этот редкий способ приготовления в микроволновке сократит время до минимума, а кокосовая нота превратит обычную крупу в изысканный десерт.

Ингредиенты: хлопья пшенные (быстрого приготовления — 50 г), молоко (кокосовое жирностью 5–7% — 150 мл), вода (крутой кипяток — 100 мл), спелый персик (средний — 1 шт.), масло (сливочное — 10 г), мед (жидкий — 1 ч. л.), щепотка соли.

Способ приготовления: засыпьте хлопья в глубокую тарелку, посолите, залейте кипятком и кокосовым молоком. Накройте крышкой и отправьте в микроволновку на 3 минуты при мощности 800 Вт. Пока каша томится, быстро нарежьте персик дольками. Обжарьте его на сливочном масле по 1 минуте с каждой стороны, в самом конце полив медом для карамелизации. Выложите ароматные персики на готовую кашу.

  • Пищевая ценность (на 100 г): калорийность: 142 ккал; белки: 2,3 г; жиры: 5,8 г; углеводы: 20,1 г.

  • Польза: кокосовое молоко содержит среднецепочечные триглицериды, которые быстро усваиваются и дают мгновенный прилив энергии.

Лавандовый йогурт с семенами чиа и свежим инжиром

Использование кулинарной лаванды — редкий прием, который превращает обычный кисломолочный продукт в парфюмерный шедевр. Лаванда дарит тонкий успокаивающий аромат, идеально гармонирующий со сладким инжиром.

Ингредиенты: йогурт (натуральный густой 2% — 200 г), семена (чиа — 1 ст. л.), цветы лаванды (сушеные кулинарные — 0,5 ч. л.), свежий инжир (крупный — 2 шт.), сироп (топинамбура — 1 ч. л.).

Больше никакой яичницы: 3 быстрых летних завтрака для бодрости и сил Больше никакой яичницы: 3 быстрых летних завтрака для бодрости и сил Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления: лаванду разотрите пальцами и смешайте с йогуртом и семенами чиа, оставьте на 5–7 минут прямо на столе, чтобы семена слегка набухли, а йогурт впитал цветочный аромат. Инжир разрежьте на четвертинки. Выложите ароматную йогуртовую основу в пиалу, украсьте дольками свежего инжира и сбрызните сиропом топинамбура перед подачей.

  • Пищевая ценность (на 100 г): калорийность: 98 ккал; белки: 4,2 г; жиры: 3,1 г; углеводы: 13,2 г.

  • Польза: семена чиа являются мощным источником омега-3 — жирных кислот, поддерживающих работу мозга.

Освежающий суп-смузи из арбуза с базиликом и фетой

Сочетание сладкого арбуза и соленого сыра — классика, но в формате утреннего холодного смузи-боула этот рецепт становится настоящим спасением в жаркий день. Базилик добавляет пикантную пряность, выводя вкус на новый уровень.

Ингредиенты: мякоть арбуза (без косточек — 300 г), сыр (слабосоленая фета — 50 г), свежий базилик (зеленый — 3–4 листочка), сок (лайма — 1 ч. л.), семечки (тыквенные очищенные — 1 ч. л. для подачи).

Способ приготовления: нарежьте мякоть арбуза кубиками и положите в блендер вместе с листиками базилика и соком лайма. Взбейте на высокой скорости до однородности в течение 30 секунд. Перелейте получившийся холодный суп в глубокую тарелку, раскрошите сверху руками фету и посыпьте тыквенными семечками.

  • Пищевая ценность (на 100 г): калорийность: 54 ккал; белки: 1,8 г; жиры: 2,9 г; углеводы: 5,2 г.

  • Польза: арбуз эффективно восстанавливает водный баланс организма после сна благодаря высокому содержанию структурированной влаги.

Эти быстрые, яркие и невероятно легкие в исполнении рецепты доказывают, что полезный и эстетичный быстрый летний завтрак — это не миф, а дело пяти минут. Пробуйте новые сочетания, экспериментируйте с ингредиентами и начинайте каждый свой день с гастрономического удовольствия.

Ранее мы делились с вами рецептами легких котлет, пригодных для позднего ужина.

Читайте также
Никакого кефира: мешаю творог и йогурт — оладьи получаются просто космос, сливочные и нежные к лучшему завтраку
Общество
Никакого кефира: мешаю творог и йогурт — оладьи получаются просто космос, сливочные и нежные к лучшему завтраку
Делаю салат из баклажанов с хмели-сунели на зиму — островатый, ароматный и всегда в почете у гостей
Общество
Делаю салат из баклажанов с хмели-сунели на зиму — островатый, ароматный и всегда в почете у гостей
Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта
Семья и жизнь
Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта
Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода
Общество
Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода
Три рецепта блинных лепешек, которые влюбляют с первого кусочка
Семья и жизнь
Три рецепта блинных лепешек, которые влюбляют с первого кусочка
завтрак
рецепты
йогурт
лаванда
инжир
смузи
арбуз
чиа
каша
утро
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отставка Сырского и удар по порту в Одессе: новости СВО к утру 19 июля
Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов
«Мы менее могущественны»: Карлсон заявил о снижении влияния США
Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем
«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии
В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке
Финансист раскрыл, как быстрее накопить 1 млн рублей
США объявили о завершении нового этапа ударов по Ирану
В МИД РФ сообщили о доверительном диалоге России и Китая по Украине
В ОП рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа
Российские войска сорвали планы ВСУ по запуску дронов в Сумской области
«Создать проблемы»: украинцы в Европе пишут ложные доносы на россиян
В Ростовской области за ночь перехватили около 15 БПЛА и ракет
Дожди, туманы, похолодание до +10: погода в Москве и Питере 20–26 июля
Во Франции рассказали о задачах авианосной группы по Украине
В Китае рассказали, когда гуманоиды появятся во многих домах
«Это делали украинцы»: в США жестко высказались о ВСУ
Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Стало известно, какой люксовый бренд мечтает о российском рынке
Чем опасен укус «наноклеща»: симптомы, лечение — как безопасно удалить
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.