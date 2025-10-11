Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:30

Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне

Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гурьевская каша из русской кухни — знаменитый десерт позапрошлого столетия, который подавали к царскому столу. Автором рецепта стал повар Захар Кузьмин, служивший у графа Гурьева. Приготовить это роскошное лакомство можно и в домашних условиях.

Возьмите манку (150 г) и сварите густую кашу на 400 мл жирных сливок. Вторую половину сливок (400 мл) поставьте томиться в разогретую духовку — нужно собрать образующиеся румяные пенки. Четыре яичных желтка разотрите добела с 120 г сахара, соедините с готовой кашей и добавьте 100 г сливочного масла. Подготовьте орехи: измельчите 80 г грецких и 60 г миндаля, возьмите 50 г цукатов и щепотку ванили. Теперь собирайте десерт в жаропрочной посуде: выложите слой манной основы, затем сливочные пенки, посыпьте ореховой смесью и цукатами. Чередуйте слои до заполнения формы. Отправьте в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, на 15 минут — верх должен зарумяниться.

К столу подавайте с ягодным вареньем — в XIX веке предпочитали клубничное или вишневое. Можно использовать свежие ягоды. Русская гурьевская каша по старинному рецепту удивит вас воздушной текстурой, богатым вкусом и праздничным видом — настоящая классика русской кухни!

Ранее мы делились с вами рецептом любимого блюда каждого жителя Чехии.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
