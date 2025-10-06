Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 17:51

Скучная манная каша станет королевским блюдом за 5 минут: дети будут уплетать за обе щеки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Манная каша может стать настоящим кулинарным шедевром, если добавить правильные ингредиенты. Этот рецепт перенесет вас в детство и точно понравится вашим домочадцам.

Свежие ягоды (клубника, малина, черника) придадут каше яркий кисло-сладкий вкус. Щепотка корицы создаст уютную атмосферу и наполнит блюдо теплым ароматом. Изюм, предварительно замоченный в воде, добавит натуральную сладость и интересную текстуру.

Пюрированные бананы сделают кашу кремовой и тропической, а мед или кленовый сироп, добавленные в конце, усилят вкус и придадут блюду изысканность. Экспериментируйте с сочетаниями — и обычная каша превратится в настоящий кулинарный шедевр.

Ранее сообщалось, что если гости на пороге, а вы хотите угостить их оригинальной закуской, есть один рецепт. Приготовьте нежную намазку из тунца — она покорит даже начинающих кулинаров своей простотой.

Читайте также
Забыла о кастрюлях. Готовлю кашу в тыкве — вкуснее в разы! Рассыпчатая пшенная каша
Общество
Забыла о кастрюлях. Готовлю кашу в тыкве — вкуснее в разы! Рассыпчатая пшенная каша
Готовлю пшено не как все. Запекаю с грибами — получается шедевр. Этот ужин уплетают все
Общество
Готовлю пшено не как все. Запекаю с грибами — получается шедевр. Этот ужин уплетают все
Мясников жестко осадил врачей, отговаривающих пить статины по показаниям
Здоровье/красота
Мясников жестко осадил врачей, отговаривающих пить статины по показаниям
Магнитные бури сегодня, 6 октября: что завтра, скачки давления, риск смерти
Общество
Магнитные бури сегодня, 6 октября: что завтра, скачки давления, риск смерти
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Общество
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
каши
советы
еда
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как победить диабет и ревматоидный артрит? Открытие нобелевских лауреатов
Многоквартирный дом в Подмосковье захватили насекомые-паразиты
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.