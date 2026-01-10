Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:55

Как «разгрузиться» на бананах: простые правила стройности за 1 день

Как «разгрузиться» на бананах: простые правила стройности за 1 день Как «разгрузиться» на бананах: простые правила стройности за 1 день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Желтые тропические плоды способны творить чудеса с организмом, если использовать их грамотно. Разгрузочный день на бананах — правила которого просты и понятны каждому, позволяет эффективно контролировать вес без мучительного голода. Этот метод особенно хорош для тех, кто не готов отказываться от сладкого.

Что понадобится для разгрузки:

  • 1–1,5 кг спелых бананов;

  • 1,5–2 литра чистой воды;

  • Зеленый чай без сахара (по желанию).

Суть методики заключается в равномерном распределении фруктов на 5-6 приемов пищи в течение дня. Между трапезами выпивайте по стакану воды — это усилит чувство насыщения. Клетчатка и природные сахара в составе плодов обеспечат энергией, а калий выведет лишнюю жидкость.

Разгрузочный день на бананах (правила которого запрещают добавлять другие продукты) дает заметный результат уже через сутки. Организм получает передышку от тяжелой пищи, пищеварение нормализуется, а весы показывают минус 500–800 граммов. Проводите такие дни не чаще двух раз в неделю для достижения стабильного эффекта.

Ранее мы делились с вами советом по выбору велотренажера для дома — худейте эффективнее!

Читайте также
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Семья и жизнь
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Семья и жизнь
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Семья и жизнь
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Семья и жизнь
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Семья и жизнь
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
диеты
советы
стройность
здоровье
похудение
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Стало известно, почему американцы не торопятся добывать ресурсы на Украине
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.