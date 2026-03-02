Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:59

Врач предупредила о рисках быстрого похудения

Врач Боровская: быстрое похудение может привести к анорексии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Быстрое похудение может привести к развитию анорексии, рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская. Она отметила, что резкий сброс веса также может привести к дефициту витаминов.

Возможные последствия экстремального похудения — это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и много другое, — рассказала Боровская.

Врач посоветовала обратиться к профильным специалистам, чтобы избавиться от лишних килограммов безопасным способом. Медик сможет подобрать подходящую диету, которая не нанесет вреда организму.

Ранее диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова рассказала, что при срыве во время диеты главное — не корить себя. Специалист подчеркнула, что этот момент можно превратить в так называемый нулевой день, с которого принято начинать.

