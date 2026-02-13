Попытки девушки похудеть с помощью рвоты обернулись разрывом пищевода

Жительницу Москвы госпитализировали из-за разрыва пищевода, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 19-летняя девушка страдает анорексией. После каждого приема пищи она вызывала рвоту пальцами, пытаясь похудеть.

Как уточнил канал, родители москвички вызывали скорую, когда у нее начались боли в горле и груди, а также появился кашель с кровью. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи полагают, что разрыв пищевода произошел из-за частой рвоты. Кроме того, девушке диагностировали синдром Мэллори–Вейсса (разрыв слизистой оболочки пищевода) с кровотечением. Ее направили к гастроэнтерологу и психиатру.

