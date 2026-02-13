Зимняя Олимпиада — 2026
Попытки девушки похудеть с помощью рвоты обернулись разрывом пищевода

В Москве девушку с анорексией госпитализировали из-за разрыва пищевода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительницу Москвы госпитализировали из-за разрыва пищевода, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 19-летняя девушка страдает анорексией. После каждого приема пищи она вызывала рвоту пальцами, пытаясь похудеть.

Как уточнил канал, родители москвички вызывали скорую, когда у нее начались боли в горле и груди, а также появился кашель с кровью. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи полагают, что разрыв пищевода произошел из-за частой рвоты. Кроме того, девушке диагностировали синдром Мэллори–Вейсса (разрыв слизистой оболочки пищевода) с кровотечением. Ее направили к гастроэнтерологу и психиатру.

Ранее в Красногорске женщина попала в больницу с косметическим карандашом в мочевом пузыре. Врачи успешно провели операцию и вскоре выписали пациентку. 46-летняя женщина обратилась в медучреждение и рассказала об инородном предмете в ее организме. При этом она объяснила, что самостоятельно ввела его в мочеиспускательный канал. После УЗИ ей экстренно провели операцию.

