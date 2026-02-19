В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире

В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире

Настоятеля одного из храмов в Тайване Линя Пэйхо стошнило на президента Лая Циндэ во время празднования лунного Нового года, сообщает Daily Mail. Инцидент транслировали в прямом эфире. В опубликованном ролике видно, как пожилому мужчине стало плохо.

Празднование Нового года по лунному календарю на Тайване приняло отвратительный оборот, когда пожилого главу храма вырвало на президента страны на глазах у возмущенных зрителей, — говорится в публикации.

Вскоре Линь отошел в сторону и облокотился на стол. Настоятелю храма сразу же оказали помощь, мероприятие пришлось приостановить. Позднее президент обратился к присутствующим. Он рассказал, что семья Линя заразилась норовирусом.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер едва не упал на саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Политик споткнулся во время приветствия представителей бизнеса. Источники предположили, что конфуз мог произойти из-за неровности покрытия.