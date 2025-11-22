Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20 Sky News: Стармер споткнулся во время приветствия представителей бизнеса на G20

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер едва не упал на саммите G20 в ЮАР, передает телеканал Sky News. По его информации, политик споткнулся во время приветствия представителей бизнеса. Источники предположили, что конфуз мог произойти из-за неровности покрытия.

На кадрах, сделанных одним из участников встречи, видно, как Стармер уверенно идет приветствовать предпринимателей и улыбается. Однако внезапно премьер оступается и едва не падает. Тем не менее политик быстро восстанавливает равновесие, после чего здоровается с ожидающими его людьми.

Ранее сообщалось, что западные политики активизировали поиск возможностей для диалога с Москвой в условиях отсутствия Вашингтона на саммите G20. По информации источников, представители западных стран испытывают сложности в связи с уменьшением своей роли в международной политике и экономике.

До этого министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа иронично прокомментировал отсутствие на саммите американской делегации. По его словам, «все, кто имеет значение, здесь». Мероприятие проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге.