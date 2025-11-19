Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 21:43

В ЮАР иронично отметили отсутствие делегации США на G20

Министр из ЮАР Рамокгопа отметил отсутствие США на G20 и вызвал аплодисменты

Кгосиентшо Рамокгопа Кгосиентшо Рамокгопа Фото: GovernmentZA/via Globallookpress.com
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации США, заявив, что «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия, передает РИА Новости.

Наша страна укрепляется… Южная Африка — то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать, но ничего, — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о своем отказе от участия в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Американский лидер заявил, что страна более не заслуживает членства в этой международной структуре, поскольку, по его мнению, на ее территории установилась «коммунистическая тирания».

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что саммит G20 сохраняет свою значимость для многих. По его словам, несмотря на то, что на нем не будет президента России Владимира Путина и Трампа, он остается представительным форматом с точки зрения обсуждения мировых экономических проблем. До этого российский лидер назначил заместителя руководителя своей администрации Максима Орешкина главой национальной делегации.

