«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ трагедию в Хорлах

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети Х задался вопросом, осветят ли традиционные западные СМИ трагедию в селе Хорлы Херсонской области, атакованном Вооруженными силами Украины. Таким образом он ответил на пост одного из блогеров, посвященный произошедшему.

Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ? — поинтересовался Дмитриев.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек. При этом число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не отменял тактику стратегического молчания о преступлениях Киева. Она прокомментировала появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах от атаки украинского БПЛА на кафе в Херсонской области. По словам дипломата, украинские теракты игнорируются годами.