02 января 2026 в 07:14

«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ

Захарова: Запад не отменял тактику молчания о преступлениях Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Тактику стратегического молчания о преступлениях Киева Запад не отменял, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах атаки ВСУ на кафе в Херсонской области. По ее словам, украинские теракты игнорируются годами.

Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы «совести у вас нет, что ли», но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику «стратегического молчания», когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял, — написала она.

Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что удар ВСУ по кафе в Хорлах мог быть попыткой компенсировать провал атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. По его мнению, подобные действия против мирных жителей показывают агонию киевских властей после их череды неудач.

ВСУ атаковали кафе в Хорлах тремя БПЛА в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек. По его словам, праздновала также молодежь в возрасте 20–25 лет. По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.

