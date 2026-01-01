Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:12

Сальдо раскрыл, на что указывает удар ВСУ по Хорлам

Сальдо: ВСУ компенсировали провал атаки на резиденцию Путина, ударив по Хорлам

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Удар, нанесенный ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, мог стать попыткой компенсировать провал атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, он показывает агонию, в которой пребывают власти Украины.

Мы уже не раз видели, как режим Зеленского убивает мирных жителей после очередного провала на фронте или на международной арене. Вполне возможно, что атакой на Хорлы Зеленский решил компенсировать безуспешную попытку ударить по резиденции президента России, которая лишь выставила главаря киевского режима, мягко скажем, не в лучшем свете, — сказал Сальдо.

ВСУ атаковали регион после полуночи 1 января. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Позже военэксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могли получить информацию об идущем в херсонском кафе празднике от «ждунов» и завербованных. Он не исключил, что именно так ВСУ получили данные о том, что в кафе собираются люди.

Сальдо
атаки
ВСУ
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.