Сальдо раскрыл, на что указывает удар ВСУ по Хорлам Сальдо: ВСУ компенсировали провал атаки на резиденцию Путина, ударив по Хорлам

Удар, нанесенный ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, мог стать попыткой компенсировать провал атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, он показывает агонию, в которой пребывают власти Украины.

Мы уже не раз видели, как режим Зеленского убивает мирных жителей после очередного провала на фронте или на международной арене. Вполне возможно, что атакой на Хорлы Зеленский решил компенсировать безуспешную попытку ударить по резиденции президента России, которая лишь выставила главаря киевского режима, мягко скажем, не в лучшем свете, — сказал Сальдо.

ВСУ атаковали регион после полуночи 1 января. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Позже военэксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могли получить информацию об идущем в херсонском кафе празднике от «ждунов» и завербованных. Он не исключил, что именно так ВСУ получили данные о том, что в кафе собираются люди.