01 января 2026 в 12:06

Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области

Военэксперт Дандыкин: информацию о кафе ВСУ могли получить от завербованных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ могли получить информацию об идущем в херсонском кафе празднике от завербованных, предположил в беседе с NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, мирным жителям нужно помнить о том, что в стране идут боевые действия, и проявлять осторожность и осмотрительность.

Предположу, что ВСУ получили информацию от «ждунов», завербованных сволочей, которые наводят. Могли сообщить украинцам, что в этом кафе собираются люди. Надо соблюдать меры безопасности везде. Нужно быть сейчас крайне осторожными. Идут боевые действия, — считает Дандыкин.

Вооруженные силы Украины атаковали регион в ночь 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.

