Один из беспилотников, атаковавших гостиницу с гражданским населением в Херсонской области, был оснащен зажигательной смесью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом поджигали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.

Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей, — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо заявил, что три беспилотника нанесли удар по кафе и гостинице в городе Хорлы. По его данным, в результате атаки погибли 24 человека, среди которых был ребенок, а еще более 50 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, он сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины с применением беспилотников в регионе погибла женщина и были ранены двое мужчин. Жертвой стала 66-летняя жительница города Алешки.

Также Сальдо заявил, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории региона продолжаются без остановки. По его словам, украинские формирования ведут целенаправленные атаки на инфраструктуру и жилые строения, что влечет за собой гибель гражданского населения.