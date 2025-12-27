ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области

Удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам по территории Херсонской области не прекращаются, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские формирования целенаправленно атакуют инфраструктуру и жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.

Бывают дни, когда обстрелов несколько меньше, но говорить о спаде не приходится. Украинские формирования продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и даже автомобилям мирных жителей. Самое страшное — что гибнут люди, мирные граждане. Это террор против населения, к которому украинское командование прибегает постоянно, — сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что энергетическая система остается одной из наиболее уязвимых сфер. По его словам, только за последний месяц несколько ударов по подстанциям и линиям электропередачи оставили без света от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей. При этом, как отметил Сальдо, аварийные службы «Херсонэнерго» оперативно восстанавливают подачу, а необходимые запасы оборудования созданы с учетом как обстрелов, так и зимнего периода.

Режим повышенной готовности для военных и всех оперативных служб в регионе сохранен. Защита граждан остается абсолютным приоритетом для местных властей.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Херсонской области погибли 133 мирных жителя в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Общее число пострадавших гражданских лиц составило 603 человека.