Названа истинная причина бегства ВСУ с правого берега Днепра

Истинной причиной спешного отхода украинских подразделений с правобережья Днепра стал прогнозируемый мощный разлив рек этой весной, который может быть даже разрушительнее подрыва Каховской ГЭС, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, командование ВСУ приняло решение заранее вывести личный состав, чтобы избежать его гибели и изоляции в зоне затопления.

ВСУ могли покинуть правобережье Днепра по одной простой причине — эта зима выдалась снежной. Будет разлив рек. Каскад водохранилищ, которыми пока владеет Украина, уже еле сдерживает эту воду. Произойдет, скорее всего, залповый сброс. То есть огромное количество воды в водохранилище пойдет ниже по течению, как раз в район Херсонской области, где уже был такой разлив, когда подорвали Каховскую ГЭС. Но то явление, которое произойдет, я думаю, будет более мощное. Поэтому командование ВСУ решило заранее оставить позиции и сохранить личный состав, — пояснил Леонков.

Он предположил, что российские войска не станут форсировать Днепр перед самым паводком. По его словам, при разливе реки береговая линия и имеющиеся укрепления могут быть полностью уничтожены.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра. Подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка.