25 февраля 2026 в 15:17

Названа истинная причина бегства ВСУ с правого берега Днепра

Военэксперт Леонков: ВСУ покинули правый берег Днепра из-за разлива рек

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Истинной причиной спешного отхода украинских подразделений с правобережья Днепра стал прогнозируемый мощный разлив рек этой весной, который может быть даже разрушительнее подрыва Каховской ГЭС, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, командование ВСУ приняло решение заранее вывести личный состав, чтобы избежать его гибели и изоляции в зоне затопления.

ВСУ могли покинуть правобережье Днепра по одной простой причине — эта зима выдалась снежной. Будет разлив рек. Каскад водохранилищ, которыми пока владеет Украина, уже еле сдерживает эту воду. Произойдет, скорее всего, залповый сброс. То есть огромное количество воды в водохранилище пойдет ниже по течению, как раз в район Херсонской области, где уже был такой разлив, когда подорвали Каховскую ГЭС. Но то явление, которое произойдет, я думаю, будет более мощное. Поэтому командование ВСУ решило заранее оставить позиции и сохранить личный состав, — пояснил Леонков.

Он предположил, что российские войска не станут форсировать Днепр перед самым паводком. По его словам, при разливе реки береговая линия и имеющиеся укрепления могут быть полностью уничтожены.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра. Подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка.

ВСУ
Украина
Днепр
Херсонская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
