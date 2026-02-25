Евросоюз ставит украинские интересы выше интересов собственных стран-участниц, что является вопиющим абсурдом и предательством национальных приоритетов, заявил депутат бундестага Евгений Шмидт в беседе с информационной службой «Вести». Так парламентарий прокомментировал намерение Брюсселя продолжать финансировать Киев любой ценой, игнорируя даже вето Венгрии на выделение кредита.

Украинские интересы здесь, в Евросоюзе, рассматриваются порой выше, чем даже членов стран Евросоюза. И это, конечно же, полнейшая нелепица, можно сказать, предательство национальных интересов, — заявил парламентарий.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Украину могут принять в Евросоюз не на правах полноценного члена, а в формате протектората, который станет своего рода компенсацией за потерю Донбасса. Эксперт считает, что такой сценарий предполагает крупные финансовые вливания в украинскую экономику и продолжение поставок оружия, однако Киев, вероятно, лишится права голоса при принятии ключевых политических решений.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что громкие заявления европейских политиков о безоговорочной поддержке Киева и скором вступлении Украины в ЕС выглядят странно на фоне задержаний высокопоставленных украинских чиновников из энергетической сферы. По мнению парламентария, происходящее может устраивать Брюссель, поскольку европейские чиновники сами могут быть вовлечены в коррупционные схемы.