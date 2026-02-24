Заявления политиков Евросоюза о полной поддержке Украины и готовности принять ее в состав объединения звучат крайне интересно на фоне недавних арестов высокопоставленных украинских чиновников, курирующих энергетический сектор, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, европейских чиновников может устраивать происходящее, так как они сами задействованы в преступных схемах.

Заявления о принятии Киева в ЕС звучат очень интересно, особенно на фоне тех скандалов, которые связаны с увольнением аппарата Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), в связи с арестом целой группы людей, отвечающих за энергетику, коррупции в армии и тех действий против Национального антикоррупционного бюро страны, которое явно мешает команде главы государства. Это устраивает многих политиков Евросоюза, которые, наверняка, участвовали и участвуют в этих финансовых махинациях команды Зеленского, — высказался Чепа.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украину могут принять в Европейский союз, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. По его словам, такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия.