Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:08

В Госдуме высказались о готовности Евросоюза принять Украину в объединение

Депутат Чепа назвал интересным заявление о полной поддержке Евросоюзом Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления политиков Евросоюза о полной поддержке Украины и готовности принять ее в состав объединения звучат крайне интересно на фоне недавних арестов высокопоставленных украинских чиновников, курирующих энергетический сектор, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, европейских чиновников может устраивать происходящее, так как они сами задействованы в преступных схемах.

Заявления о принятии Киева в ЕС звучат очень интересно, особенно на фоне тех скандалов, которые связаны с увольнением аппарата Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), в связи с арестом целой группы людей, отвечающих за энергетику, коррупции в армии и тех действий против Национального антикоррупционного бюро страны, которое явно мешает команде главы государства. Это устраивает многих политиков Евросоюза, которые, наверняка, участвовали и участвуют в этих финансовых махинациях команды Зеленского, — высказался Чепа.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украину могут принять в Европейский союз, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. По его словам, такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия.

Украина
Евросоюз
Владимир Зеленский
НАБУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.