Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:49

«Одноклассники» выяснили, какую рекламу замечают люди старшего поколения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди старше 50 лет чаще замечают видеорекламу и объявления в ленте социальных сетей, выяснили «Одноклассники». Также популярна оказалась реклама между короткими видео или фото в Моментах/Историях.

Высокий процент опрошенных рассказали, что также часто видят рекламу на телевидении или по радио. Еще часть респондентов заявили, что сталкиваются с рекламой на поисковых ресурсах.

По данным опроса, россияне старшего возраста не только замечают рекламу в интернете, но и взаимодействуют с ней: 28% опрошенных делают это почти каждый день или несколько раз в неделю, например, переходят по ссылкам или ставят реакции. Наиболее интересные тематики рекламы для россиян старшего возраста связаны с повседневными потребностями и образом жизни: кулинария и еда, здоровье и спорт, сад и огород, ремонт, а также путешествия и туризм.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила новые шоу о здоровье и медицине — подкаст «Без Халатов», где экспертами выступают известные врачи, и ежедневное шоу «Центр здоровья», где в прямом эфире врачи-специалисты из разных областей будут отвечать на вопросы пользователей. Новые программы ориентированы в первую очередь на представителей старшей аудитории.

опросы
реклама
интересы
одноклассники
