21 января 2026 в 11:26

«Одноклассники» представили новые шоу о здоровье и медицине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Социальная сеть «Одноклассники» представила новые шоу о здоровье и медицине — подкаст «Без Халатов», где экспертами выступают известные врачи, и ежедневное шоу «Центр здоровья», где в прямом эфире врачи-специалисты из разных областей будут отвечать на вопросы пользователей. Новые программы ориентированы в первую очередь на представителей старшей аудитории.

Забота о здоровье — одна из главных тем, волнующих наших пользователей, особенно аудиторию старшего возраста. Новые тематические шоу в ОК — это возможность сделать экспертные знания врачей максимально доступными и понятными для каждого, — рассказал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.

Он отметил, что диалог с профессионалами часто помогает людям лучше понять свое здоровье и в дальнейшем не бояться обращаться за советом. По его словам, направление планируют развивать в дальнейшем, создавая еще больше подобного контента.

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети «Одноклассники» определили лучший контент за 2025 год. Голосование прошло в ходе ежегодной премии «Самый ОК».

одноклассники
шоу
здоровье
программы
